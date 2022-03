Αίτημα ένταξης στην ΕΕ κατέθεσε επισήμως ο Ζελένσκι! 

Οι ιστορικές κυρώσεις τη Κομισιόν για τη Ρωσία/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star (28/2/22)

Αίτημα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε επισήμως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι! Πρόκειται για μία ακόμα απάντηση της χώρας στην εισβολή της Ρωσίας, την οποία είχε ήδη προαναγγείλει.

Το αίτημα με την υπογραφή του έχει φθάσει ήδη στις Βρυξέλλες όπως φαίνεται και στη φωτογραφία:

To αίτημα ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Την κατάθεση του αιτήματος ανακοίνωσε η Προεδρία της Ουκρανίας και μέσω twitter.

President @ZelenskyyUa has signed application for the membership of #Ukraine in the European Union.



This is a historic moment! pic.twitter.com/rmzdgIwArc