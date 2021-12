Διακοπές… Home Alone: Νοικιάζεται τo σπίτι της θρυλικής ταινίας

Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί με τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες και το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δεν νοούνται γιορτές αν δεν κάτσεις να δεις την ταινία «Μόνος στο Σπίτι», το ένα, το δύο και το τρία, back to back και non stop.

Αν είσαι μάλιστα φανατικός θαυμαστής του κατεργάρη Κέβιν, κατά κόσμον Μακόλει Κόλκιν, τότε μπορείτε κι εσείς να πάρετε μια γεύση από την ατμόσφαιρα της κλασικής ταινίας, αφού νοικιάζεται το σπίτι, όπου γυρίστηκε.

Ο Μακόλεϊ Κόλκιν πρωταγωνιστούσε στη θρυλική ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Το σπίτι, που βρίσκεται στο Σικάγο, νοικιάζεται μέσω της πλατφόρμας Airbnb για μία μόνο βραδιά και είναι διαθέσιμο από τις 7 Δεκεμβρίου στην τιμή των 25 δολαρίων.

Το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Μόνος στο σπίτι»

You can now stay at the house from Home Alone on Airbnb! pic.twitter.com/5U3s8joS7H