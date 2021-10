«Έπεσαν» Facebook - Instagram: Τι απαντά η εταιρία μέσω... Twitter

Εκτός λειτουργίας είναι εδώ και μιάμιση ώρα οι πλατφόρμες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger. Η απάντηση της εταιρίας μέσω... twitter,

Εκτός λειτουργίας είναι εδώ και μιάμιση ώρα οι πλατφόρμες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger, καθώς υφίστανται μαζική βλάβη επηρεάζοντας δυνητικά δεκάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, σύμφωνα με ιστοσελίδες εξειδικευμένες για τις πλατφόρμες αυτές.

Τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram και οι δύο υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp και Messenger του κολοσσού της Καλιφόρνιας παρουσιάζουν σήμερα μαζική βλάβη. Η ιστοσελίδα Down Detector ανέφερε σήμερα κυρίως βλάβες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Ουάσινγκτον και το Παρίσι.

Στην Ελλάδα, τα πρώτα προβλήματα έγιναν αντιληπτά λίγο μετά τις 18.40 το απόγευμα της Δευτέρας.

Η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ έστειλε το πρώτο της μήνυμα για τη βλάβη μέσω… Twitter, λέγοντας:

Καταλαβαίνουμε ότι μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην σύνδεση με την εφαρμογή και τα προϊόντα μας. Δουλεύουμε για να επιστρέψει η κανονικότητα όσο πιο γρήγορα γίνεται και απολογούμαστε για την οποιαδήποτε δυσκολία.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.