Εγκρίθηκε το εμβόλιο της Pfizer από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Δείτε το ρεπορτάζ του Star σχετικά με τον εμβολιασμό στην Ελλάδα

Ιστορική ημέρα είναι η σημερινή για την Ευρώπη στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) προχώρησε στην έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech.

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μόλις εξέδωσε μια θετική επιστημονική γνώμη σχετικά με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech. Τώρα θα δράσουμε γρήγορα. Περιμένω από την Κομισιόν μια απόφαση μέχρι το βράδυ», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.