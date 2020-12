Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Συνελήφθη ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς. Τα βρετανικά μέσα κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες. Ο οδηγός συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι. Μάλιστα φέρεται να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στο Χάκνεϊ του ανατολικού Λονδίνου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, η αστυνομία και η πυροσβεστική, ένω ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb