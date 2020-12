Έκρηξη σε αποθήκη του Μπρίστολ - Φοβοί για πολλά θύματα

Στιγμιότυπα από το σημείο της έκρηξης. Video Reuters

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη κοντά στο Μπρίστολ της Αγγλίας και «υπάρχουν πολλά θύματα», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η πυροσβεστική ανέφερε προηγουμένως σε ανάρτησή της στο Twitter ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό, αφού έλαβαν κλήση για μια μεγάλη έκρηξη στο Είβονμαουθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο σημείο», δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν σε αποθήκη του Μπρίστολ μετά από κλήση για έκρηξη. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο τι την προκάλεσε.

Avonmouth explosion: Emergency services called to 'large explosion' at Bristol warehouse https://t.co/e3kKlIWoc2 pic.twitter.com/LntaYorq0m

Εκτός από την πυροσβεστική, ασθενοφόρα και αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο.

Ο δημοσιογράφος του Μπρίστολ, Jawad Burhan, έγραψε στο Twitter: «Έκρηξη συνέβη πριν από 10 λεπτά στην περιοχή του Μπρίστολ. Πληροφορίες για 1 θάνατο και 2 αγνοούμενους».

⛔️Breaking news: Explosion happened 10 minutes ago in Bristol AVONMOUTH area and information about 1 death and 2 missing people #uk #bbc #uk #Trending #bristol_explosion