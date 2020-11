Τζο Μπάιντεν: Υπέστη κάταγμα παίζοντας με τον σκύλο του

Κάταγμα υπέστη ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν έπεσε και γλίστρησε την ώρα που έπαιζε με τον σκύλο του στο Ντέλαγουερ και μεταφέρθηκε στον ορθοπεδικό.

Σύμφωνα με τον γιατρό του Μπάιντεν, Δρ. Κέβιν Ο Κόνορ, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος θα αναγκαστεί να φοράει μια ειδική μπότα για μερικές εβδομάδες. Δημοσίευμα της ΝΥΤ, ανέφερε ότι η αξονική τομογραφία που έγινε στον Μπάιντεν έδειξε δύο μικρά κατάγματα στο μέσο του πέλματος.

NEW: @nbcnews photographer captures @JoeBiden leaving orthopedic office in Delaware where the president-elect was just treated for what his doctor called a sprained right ankle from a fall Saturday. pic.twitter.com/mTYee0BMur