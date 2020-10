Παρίσι: Tζιχαντιστής αποκεφάλισε καθηγητή που έδειξε σκίτσα του Μωάμεθ!

Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία μετά από νέα τρομοκρατική επίθεση. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, αφού αποκεφαλίστηκε από τζιχαντιστή, στο προάστιο Conflans St Honorine του Παρισιού. Ο δράστης εξουδετερώθηκε μετά από καταδίωξη, όπως έκανε γνωστό η αστυνομία. Σύμφωνα με μαρτυρίες φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ» - (ο Αλλάχ είναι μεγάλος).

H γαλλική αστυνομία στο σημείο της επίθεσης - βίντεο Ruptly

Οι νεότερες πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας είναι ακόμη πιο ανατριχιαστικές. Το θύμα είναι καθηγητής, ο οποίος φέρεται να είχε δείξει στους μαθητές του τα σκίτσα του Μωάμεθ από τη σατιρική εφημερίδα Charlie Hebdo, στο πλαίσιο μαθήματος για την «ελευθερία της έκφρασης». Δίδασκε ιστορία σε ένα κολέγιο του προαστίου. Ο δράστης- τρομοκράτης φέρεται να είναι πατέρας μαθητή, ανέφεραν διεθνή ΜΜΕ.

‘Parent shouting Allahu Akbar’ beheads Paris teacher ‘for showing pupils cartoons of the Prophet in class’ https://t.co/2FtoZiCDCJ