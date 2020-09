Ξεφεύγει η Τουρκία: «Η Ελλάδα πεθαίνει από την πείνα. Κανείς δεν πάει εκεί»

Τη... δική του εκδοχή για τη χώρα μας έδωσε ο σύμβουλος του Ερντογάν σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Μεσούτ Χακί Κασίν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα υποφέρει από την πείνα.

«Η Ευρώπη βίωσε μία τεράστια κατάρρευση στην μετα-κορωνοϊό εποχή. Κανείς δεν έχει χρήματα στις τσέπες του. Η Ελλάδα δε βρήκε αέριο, εμείς όμως βρήκαμε. Είμαστε τρεις βαθμούς μπροστά της», είπε.

«Σε αντίθεση με το Ισραήλ, η Γαλλία δε μπορεί να πουλήσει τα αγαθά της. Η Ελλάδα θα αγοράσει 18 πολεμικά αεροσκάφη, αλλά εμείς θα αγοράσουμε 200 αεροσκάφη. Πρέπει να βλέπει κανείς ποιος έχει το χρήμα στην τσέπη. Η Ελλάδα υποφέρει τρομερά από την πείνα» συνέχισε.

Μάλιστα, ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου δε δίστασε να αναφερθεί και στον τουρισμό, λέγοντας ότι στην Τουρκία προσγειώνονται συνέχεια αεροπλάνα, ενώ στην Ελλάδα δεν ταξιδεύει κανείς.

«Δεν υπάρχει τουρισμός. Ούτε οι Τούρκοι δεν πηγαίνουν εκεί για ψάρια και ρακί. Η Ελλάδα πεθαίνει από την πείνα. Τους λυπάμαι τους Έλληνες. Οι Έλληνες στρατιώτες στο Καστελόριζο θα πεθάνουν από την πείνα αν δεν φτάσουν σύντομα προμήθειες. Κι αυτό γιατί το Καστελόριζο προμηθεύεται τρόφιμα από την Τουρκία».

Αναφερόμενος στην οικονομία της Τουρκίας, είπε ότι η χώρα του θα καταφέρει «να μπει στις 10 ισχυρότερες οικονομίες στον κόσμο στα επόμενα 15 χρόνια».

Ο Κασίν ολοκλήρωσε το παραλήρημά του λέγωντας ότι: «Η Ελλάδα λέει ότι έχει ένα νησί (τη Λιλιπούτ) για νάνους. Σε αυτό το νησί των νάνων, ισχυρίζεται ότι θα νικήσει [τον γίγαντα] Γκιούλιβερ με τους μικρούληδες κατοίκους της Λιλιπούτ. Ο Γκιούλιβερ είναι η Τουρκία και λέω στους Έλληνες: Είστε νάνοι! Έλληνες να πάτε να ψαρέψετε κυπρίνους».

