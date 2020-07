Βρετανία: Γερανός έπεσε πάνω σε ταράτσες σπιτιών - Ένας νεκρός

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση γερανού σε οικοδομή στο Μπόου, στο ανατολικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο γερανός, ύψους 20 μέτρων, κατέρρευσε πάνω στην οικοδομή όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες για την ανέγερση διαμερισμάτων και σε δύο παρακείμενα σπίτια.

Crane behind my building just collapsed in Bow, London. At least one man crushed, crane went through 2 house. pic.twitter.com/pOBF4LcZmc