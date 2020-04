Βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου πέθανε από κορωνοϊό

Ένας 100χρονος Αμερικανός, βετεράνος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, πέθανε από τον κορωνοϊό έναν αιώνα αφού ο δίδυμος αδελφός του πέθανε από την ισπανική γρίπη, μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

(THREAD) #Coronavirus Update from Nat’l Cdr Oxford: One of the most devastating aspects of #Covid_19 is the harm it's inflicting on members of the Greatest Generation. Philip Kahn piloted missions to Iwo Jima & this month transferred membership from American Legion Post 160 ... pic.twitter.com/bWIsNRMafW