Πάιατ: Εύσημα στην Εκκλησία για τη στάση της να προστατέψει τους πιστούς

Τον θαυμασμό του για την αποφασιστικότητα της Ελλαδικής Εκκλησίας να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των πιστών της κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, εκφράζει στο Twitter ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Επίσης, εύχεται ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος υποβλήθηκε πρόσφατη σε επέμβασή τοποθέτησης βηματοδότη.

Στην ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός Πρέσβης υιοθετεί τις ευχές του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο για καλό Πάσχα σε όλους τους Ορθοδόξους και τις παραθέτει στην ανάρτησή του.

I join @SecPompeo in wishing καλό Πάσχα to all Orthodox celebrating Easter. I wish His Beatitude Archbishop Ieronymos a speedy recovery & express admiration for the Greek Church’s determination to protect health & safety of its faithful during #COVID19. https://t.co/Sbes3ipVv0