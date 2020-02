Συναγερμός στη Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε παρέλαση καρναβαλιστών

Στιγμιότυπα από το σημείο, όπου το ασημί αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς / Reuters

Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία το απόγεμα της Δευτέρας όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος που παρακολουθούσε παρέλαση στην πόλη Βολκμάρσεν και τραυμάτισε τουλάχιστον 30 άτομα, σύμφωνα με την Bild.

Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο πλήθος στη Γερμανία / AP Images

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, άνθρωποι μαζεύτηκαν κοντά σε ένα κατάστημα για να δουν την παρέλαση όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ασθενοφόρα.

MORE: Male driver arrested at the scene, but it’s not clear if the incident was an accident or an attack#Breaking #Volkmarsenhttps://t.co/uCMpyV9M5Npic.twitter.com/efBAqpKfTf