Ισπανία: Πυρκαγιά σε χημικό εργοστάσιο- Εξερράγη αντιδραστήρας

Mεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε χημικό εργοστάσιο στην Tarragona, της βορειοανατολικής Ισπανίας, μετά από έκρηξη αντιδραστήρα.

Οι κάτοικοι σε κατάσταση σοκ δημοσιεύουν φωτογραφίες στα social media, διερωτούμενοι τι έχει συμβεί.

BREAKING: Large explosion rips through chemical plant in Tarragona, Spain; residents told to shelter in place; no word on injuries pic.twitter.com/7pKNpfIbb3

«Ο ουρανός ήταν αρχικά φωτεινός, μετά ακούστηκε κάτι. Τώρα υπάρχει μια στήλη καπνού που αρχίζει να δείχνει πολύ πυκνή».

Breaking: A massive explosion occurred at a plant in #Tarragona in #Catalonia , #Spain

Authorities have asked residents of the following villages/cities to secure doors/windows and stay indoors

TARRAGONA

SALOU

VILASECA

REUS

CONSTANTÍ

EL MORELL

LA CANONJA

(Video: @laura_presicce) pic.twitter.com/OLOXaXi31s