Σεισμός Αλβανία: Γιαγιά σκοτώθηκε για να προστατέψει τον εγγονό της

Δείτε στο video του Reuters εικόνες από τις καταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός στην Αλβανία

Τις πληγές της μετρά η Αλβανία μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ, ο οποίος θεωρείται από τους σεισμολόγους ως ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών.

Από την ισχυρή σεισμική δόνηση που «χτύπησε» το Δυρράχιο και τα Τίρανα λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες εγκλωβίστηκαν σε κτίρια που κατέρρευσαν και 600 χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια.Φωτογραφία: Αssociated Press

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής τα σωστικά συνεργεία έχουν καταφέρει να διασώσουν 28 ανθρώπους.

Με ανάρτησή του στο Twitter o Έντρι Φούγκα, διευθυντής επικοινωνίας της αλβανικής κυβέρνησης, ανέφερε ότι στην Αλβανία σπεύδουν ομάδες έκτακτης ανάγκης από το Κόσοβο, την Ιταλία, την Ελλάδα και άλλους γείτονες» κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή επίδειξη αλληλεγγύης».

More than 300 people have received medical help at hospitals in Tirana and Durres. Schools closed today. Emergency teams fully dispatched.