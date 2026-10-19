Η Νάξος στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής έρευνας

Με σημαντική διεθνή επιστημονική συμμετοχή ολοκληρώθηκε στη Νάξο το 5th International IAG DENUCHANGE Workshop, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Laguna Coast Resort, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με το Laguna Coast Foundation, τη Διεθνή Ένωση Γεωμορφολόγων (IAG) και τις επιστημονικές Ομάδες Εργασίας DENUCHANGE και Virtual Trips in Geomorphology.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, συγκέντρωσε επιστήμονες και ερευνητές από δεκαπέντε χώρες, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Ρουμανία, η Ιρλανδία και η Ιαπωνία.

Για λίγες ημέρες, η Νάξος αποτέλεσε διεθνές σημείο συνάντησης της επιστημονικής κοινότητας, με επίκεντρο ορισμένες από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας: την κλιματική αλλαγή, την παράκτια διάβρωση, τα ακραία φυσικά φαινόμενα, τη γεωμορφολογική εξέλιξη και την ανθεκτικότητα των νησιωτικών και παράκτιων οικοσυστημάτων.

Από τη διεθνή επιστημονική γνώση στο πραγματικό πεδίο

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλάμβανε τέσσερις θεματικές συνεδρίες, 16 προφορικές παρουσιάσεις και 11 αναρτημένες επιστημονικές εργασίες, καλύπτοντας αντικείμενα όπως η υδρολογία, η μεταφορά ιζημάτων, η διάβρωση, η εξέλιξη του τοπίου και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η σύνδεση των επιστημονικών εργασιών με το φυσικό περιβάλλον της Νάξου.

Μέσα από επιτόπιες επισκέψεις και ερευνητικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν από κοντά την παράκτια δυναμική, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και τις γεωμορφολογικές διεργασίες του νησιού.

Παράλληλα, το Virtual Field Trip Laboratory ανέδειξε τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και της εικονικής πραγματικότητας στην επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση, με τη συμμετοχή κορυφαίων ερευνητών από όλο τον κόσμο.

Η διοργάνωση ανέδειξε τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας και της μεταφοράς της επιστημονικής γνώσης από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.

Laguna Pilot Model: Από τον βιώσιμο τουρισμό στην αναγεννητική ανάπτυξη

Μία από τις ιδιαίτερες στιγμές του προγράμματος αποτέλεσε η παρουσίαση του Laguna Pilot Model από τον ιδρυτή του Laguna Coast Foundation, Αντώνη Πιτταρά, με θέμα τη μετάβαση από τον βιώσιμο τουρισμό στην αναγεννητική νησιωτική ανάπτυξη.

Το μοντέλο προτείνει τη σταδιακή εξέλιξη της Laguna σε ένα πραγματικό living laboratory — ένα ζωντανό εργαστήριο, στο οποίο η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογική καινοτομία, η περιβαλλοντική προστασία και η τουριστική δραστηριότητα θα συνδέονται μέσα από εφαρμογές και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε μια διαδρομή τριών ετών, κατά την οποία το Laguna Coast Foundation έχει αναπτύξει περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και συνεργασίες με στόχο την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπογειοποίηση τμήματος του δικτύου ηλεκτροδότησης σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, μια παρέμβαση που συνδέεται με την προστασία του τοπίου και τον περιορισμό κινδύνων για την ορνιθοπανίδα.

Παράλληλα, το ευρύτερο περιβαλλοντικό masterplan του Foundation περιλαμβάνει κατευθύνσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας, την περιβαλλοντική παρακολούθηση, την επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου μοντέλου που θα εξετάζει πώς ο τουρισμός μπορεί όχι μόνο να περιορίζει τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, αλλά και να συμβάλλει ενεργά στην προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία είναι τα συμπεράσματα και οι εφαρμογές που θα προκύψουν από τη Laguna να μπορούν να αξιολογηθούν και, όπου είναι εφικτό, να προσαρμοστούν σε άλλα νησιά και παράκτιους προορισμούς.

Αντώνης Πιτταράς: «Η φύση δεν μπορεί να είναι το τίμημα της ανάπτυξης»

Ο ιδρυτής του Laguna Coast Foundation, Αντώνης Πιτταράς, επισημαίνει:

«Η συνδιοργάνωση αυτής της διεθνούς επιστημονικής συνάντησης αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό ορόσημο. Πριν από τρία χρόνια ξεκινήσαμε στη Laguna με την πεποίθηση ότι η προστασία της φύσης και η τουριστική ανάπτυξη μπορούν να αποτελέσουν μέρος της ίδιας λύσης.

Σήμερα, μαζί με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, κάνουμε το επόμενο βήμα: να μετατρέψουμε τις πραγματικές παρεμβάσεις σε μετρήσιμη γνώση και να εξετάσουμε πώς αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μοντέλο για τα νησιά μας.

Γιατί η φύση δεν μπορεί να είναι το τίμημα της ανάπτυξης. Πρέπει να είναι μέρος της αξίας που δημιουργεί η ανάπτυξη.»

Μια διεθνής συνεργασία με επιστημονική και περιβαλλοντική προοπτική

Καθοριστική για την επιστημονική οργάνωση και επιτυχία της διοργάνωσης υπήρξε η συμβολή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και της οργανωτικής ομάδας, με τις Καθηγήτριες Νίκη Ευελπίδου και Ασημίνα Αντωνάρακου, καθώς και τους Δρ. Άννα Καρκάνη και Γιάννη Σαΐτη.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων οι Καθηγητές Achim A. Beylich και Zbigniew Zwoliński, επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας DENUCHANGE, ενώ την έναρξη των επιστημονικών εργασιών κήρυξε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Πέρα από την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, η διεθνής συνάντηση ανέδειξε τις δυνατότητες της Νάξου να λειτουργήσει ως πεδίο εφαρμοσμένης έρευνας, επιστημονικής συνεργασίας και ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων απέναντι στην κλιματική κρίση.

Για το Laguna Coast Foundation, η συνδιοργάνωση του DENUCHANGE Workshop αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη σύνδεση της επιστήμης με την πραγματική οικονομία, την προστασία της φύσης και το μέλλον των νησιωτικών προορισμών.

Η Νάξος αποτελεί την αφετηρία. Η Laguna το πρώτο πεδίο εφαρμογής. Και η φιλοδοξία είναι η γνώση που παράγεται σε έναν τόπο να μπορεί να προσφέρει λύσεις πολύ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια.