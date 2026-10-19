Συγκέντρωση Έξω Από Τη Γαλλική Πρεσβεία Στην Αθήνα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, με σκοπό την εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους φοιτητές και τους διαδηλωτές στη Γαλλία.

Φοιτητές και εργαζόμενοι έχουν μαζευτεί εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του σημείου.

Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν:

-«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλη θα την σπάσει»

-«Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία»

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση συνδέεται άμεσα με το εκτεταμένο κύμα διαμαρτυριών στη Γαλλία, όπου οι διαδηλωτές διεκδικούν ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας και άλλα κοινωνικά αιτήματα.