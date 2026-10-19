Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα

Σε ένδειξη αλληλεγγύης στους διαδηλωτές στη Γαλλία

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Εurokinissi
Συγκέντρωση Έξω Από Τη Γαλλική Πρεσβεία Στην Αθήνα
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, με σκοπό την εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους φοιτητές και τους διαδηλωτές στη Γαλλία.

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Φοιτητές και εργαζόμενοι έχουν μαζευτεί εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του σημείου.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα

Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν:

-«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλη θα την σπάσει»

-«Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία»

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση συνδέεται άμεσα με το εκτεταμένο κύμα διαμαρτυριών στη Γαλλία, όπου οι διαδηλωτές διεκδικούν ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας και άλλα κοινωνικά αιτήματα.

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