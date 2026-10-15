Με κεντρικό μήνυμα «Από την πρώτη φλόγα μέχρι την αποκατάσταση», η Humanity Greece πραγματοποίησε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 εκδήλωση για την «Αποτίμηση του Έργου της Humanity Greece ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου», παρουσιάζοντας το επιχειρησιακό και κοινωνικό αποτύπωμα της δράσης της κατά την αντιπυρική περίοδο 2026, καθώς και τον σχεδιασμό της για την επόμενη ημέρα.

Η απολογιστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Conference Hall του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στην Πλάκα, με τη στήριξη του Ιδρύματος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και με την ΕΡΤ ως χορηγό επικοινωνίας

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτείας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της επιστημονικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, εθελοντικών οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και άνθρωποι από κοινότητες που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2026

Σε μια εκδήλωση με έντονο ανθρώπινο και κοινωνικό χαρακτήρα, αναδείχθηκε η σημασία της συλλογικής προσπάθειας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διαρκούς υποστήριξης των πληγεισών κοινοτήτων, σε μια εποχή όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης καθιστούν την πρόληψη και την κοινωνική ανθεκτικότητα περισσότερο αναγκαίες από ποτέ

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος Τίνα Μιχαηλίδου, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο οποίος εξήρε το έργο της Humanity Greece, αναδεικνύοντας την πολύτιμη συμβολή της στην υποστήριξη των δυνάμεων πρώτης απόκρισης και των τοπικών κοινωνιών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, καθώς και τη διαρκή παρουσία της στο πλευρό των ανθρώπων που δοκιμάζονται, με στόχο την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Η κλιματική κρίση είναι δώδεκα μήνες το χρόνο. Πλέον τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών αντιμετωπίζονται μέσα από μία ολιστική διαδικασία, ξεκινώντας από το κομμάτι της πρόληψης, πηγαίνοντας στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων και καταλήγοντας στο κομμάτι της αποκατάστασης. Όφειλα να δώσω τα εύσημα και στους δωρητές, όλους αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να βοηθήσουν, γιατί κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και έρχονται όχι να αντικαταστήσουν το κράτος, γιατί το κράτος έχει μια συγκεκριμένη υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, αλλά να συνδράμουν και να βοηθήσουν και αυτοί, με την ευαισθησία και την αλληλεγγύη που τους διακατέχει».

Μια αντιπυρική περίοδος με ουσιαστικό επιχειρησιακό και κοινωνικό αποτύπωμα

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Humanity Greece, Γεωργία Παράσχου, παρουσίασε τα σημαντικότερα στοιχεία της επιχειρησιακής και ανθρωπιστικής δράσης της οργάνωσης κατά την αντιπυρική περίοδο 2026, αναδεικνύοντας το εύρος των παρεμβάσεων, την κινητοποίηση των εθελοντών και την πολύπλευρη υποστήριξη που παρασχέθηκε στις πυροσβεστικές δυνάμεις και στις τοπικές κοινωνίες.

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της Humanity Greece κατέγραψε 78 ενεργοποιήσεις και 46 παρεμβάσεις στο πεδίο, πραγματοποιώντας περισσότερες από 1.800 επιχειρησιακές διαδρομές, καλύπτοντας πάνω από 27.000 χιλιόμετρα και καταγράφοντας περισσότερες από 825 ώρες μετακινήσεων.

Παράλληλα, η επιχειρησιακή ομάδα ενισχύθηκε από 21 σε 36 εξειδικευμένους εθελοντές, με οκτώ εκπαιδεύσεις εντός του 2026, ενώ καταγράφηκαν 1.029 ώρες εθελοντικής προσφοράς και μέσος χρόνος ανταπόκρισης τα 40 λεπτά.

Η παρουσία της οργάνωσης εκτάθηκε σε πολλαπλές περιοχές της χώρας, με την υποστήριξη των δυνάμεων πρώτης απόκρισης, τη συνδρομή σε επιχειρήσεις εκκένωσης και την κάλυψη άμεσων αναγκών των πληγέντων πολιτών.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή της Humanity Greece στην παροχή φρέσκου φαγητού και βασικών αγαθών. Μέσα από την πρωτοβουλία «A Kitchen for Good», παρασκευάστηκαν και διανεμήθηκαν περισσότερες από 9.750 μερίδες φρέσκου φαγητού, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.100 εθελοντών, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων της οργάνωσης διαχειρίστηκε 5.632 κλήσεις, 136 αιτήματα υποστήριξης και περισσότερους από 270 τόνους αγαθών.

Πίσω από τους αριθμούς, ωστόσο, βρίσκονται οι άνθρωποι. Εθελοντές που βρέθηκαν επί ώρες στην πρώτη γραμμή, πυροσβέστες που επιχείρησαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και οικογένειες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την απώλεια της κατοικίας και της καθημερινότητάς τους.

Η Humanity Greece παρουσίασε παράλληλα τις πρωτοβουλίες αποκατάστασης που υλοποιεί σε πληγείσες περιοχές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Πόρτο Γερμενό, όπου 12 πυρόπληκτες οικογένειες που έχασαν την πρώτη τους κατα οικία και πληρούν τα σχετικά κριτήρια, εντάχθηκαν σε πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης. Αντίστοιχα, αναδείχθηκαν παρεμβάσεις αποκατάστασης υποδομών και ενίσχυσης εθελοντικών πυροσβεστικών ομάδων που υλοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα.

Δυο πάνελ συζήτησης με σπουδαίους ομιλητές

Στο πρώτο θεματικό πάνελ της εκδήλωσης, με τίτλο «Κλιματική Κρίση, Ανθεκτικότητα και η Επόμενη Μέρα της Πολιτικής Προστασίας», συμμετείχαν ο Θεόδωρος Γιάνναρος, Πυρομετεωρολόγος και Ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Κώστας Τσίγκας, Αντιπύραρχος και Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο Γιάννης Κολοβός, Αντιπύραρχος και Διοικητής της 1ης ΕΜΟΔΕ, και ο Βασίλειος Μαρτζακλής, Αντιπύραρχος και Υποδιοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, στην ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς και στη σημασία της επιστημονικής γνώσης και της συνεργασίας μεταξύ κρατικών φορέων, εθελοντικών οργανώσεων και τοπικών κοινωνιών.

Οι ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τις πυρκαγιές

Ιδιαίτερα συγκινητική διάσταση στην εκδήλωση προσέδωσε το δεύτερο θεματικό πάνελ, με τίτλο «Ο απόηχος και τα βιώματα των ανθρώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2026», το οποίο έφερε στο προσκήνιο τις προσωπικές ιστορίες, τις εμπειρίες και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Αφροδίτη Μεϊδάνη, πυρόπληκτη κάτοικος του Πόρτο Γερμενό που έχασε την κύρια κατοικία της, ο Νίκος Λιόσης, Πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας ΕΠΟΜΕΑ Βιλίων, ο Αρμόδιος Δρίκος, Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας, και η Μαρία Παπαδοπούλου, εθελόντρια της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης της Humanity Greece.

Μέσα από τις διαφορετικές εμπειρίες των συμμετεχόντων, αναδείχθηκε η ανθρώπινη διάσταση των φυσικών καταστροφών και η ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη των πληγέντων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης ανάγκης.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η αποκατάσταση δεν περιορίζεται στην ανακατασκευή των υποδομών, αλλά αφορά πρωτίστως την αποκατάσταση της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Με το βλέμμα στο 2027: Η επόμενη ημέρα της Humanity Greece

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Humanity Greece για το 2027, με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, την επέκταση των επιχειρησιακών και αποθηκευτικών υποδομών, τη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης, την εκπαίδευση περισσότερων εθελοντών και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης των πυρόπληκτων οικογενειών.

Η Humanity Greece συνεχίζει με συνέπεια το έργο της, επενδύοντας στην πρόληψη, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στη μακροχρόνια στήριξη των ευάλωτων και πληγεισών κοινοτήτων.

Γιατί πίσω από κάθε επιχειρησιακή αποστολή, κάθε εθελοντική πρωτοβουλία και κάθε προσπάθεια αποκατάστασης βρίσκεται η ίδια πεποίθηση:

«Η δύναμη της προσφοράς είναι οι άνθρωποι»