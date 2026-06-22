Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με κάταγμα

«Έπεσε από το κρεβάτι», φέρεται να υποστήριξε

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με κάταγμα στο μηρό / ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Πάτρα, βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με κάταγμα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι.
  • Η μητέρα του βρέφους συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ατύχημα.
  • Οι ιατρικές εκτιμήσεις εγείρουν υποψίες κακοποίησης, καθώς ορισμένα τραύματα δεν συμφωνούν με την περιγραφή της μητέρας.
  • Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και διερευνάται από κοινωνικές υπηρεσίες και αστυνομία.
  • Καταθέσεις λαμβάνονται από συγγενείς και ιατρικό προσωπικό για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του τραυματισμού.

Στην Πάτρα, μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών. Βρέφος επτά μηνών μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον μηρό, τραύματα στο κεφάλι και άλλα ευρήματα που προκάλεσαν έντονη ανησυχία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Η κατάσταση του παιδιού παρακολουθείται στενά, ενώ η μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. 

Πάτρα: Στο νοσοκομείο με κάταγμα 7 μηνών βρέφος – Ενδείξεις κακοποίησης

Η μητέρα υποστηρίζει ότι το βρέφος δεν έπεσε θύμα κακοποίησης αλλά τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα στο σπίτι.  Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, το παιδί έπεσε από το κρεβάτι, γεγονός που -κατά την ίδια- εξηγεί τα κατάγματα και τους τραυματισμούς που διαπιστώθηκαν από τους γιατρούς. Ωστόσο, οι ιατρικές εκτιμήσεις και τα ευρήματα που καταγράφηκαν έχουν οδηγήσει τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο κακοποίησης, καθώς ορισμένα τραύματα δεν φαίνεται να συμβαδίζουν εύκολα με την περιγραφή ενός απλού ατυχήματος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, και τον διευθυντή του Καραμανδάνειου νοσοκομείου Βασίλη Αλεξόπουλου, όταν ένα παιδί κάτω των 12 μηνών φέρει κάταγμα στον μηρό, αυτομάτως το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως κακοποίηση, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ κοινωνικές υπηρεσίες και αστυνομικές αρχές διερευνούν το οικογενειακό περιβάλλον του βρέφους. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα και από το ιατρικό προσωπικό που εξέτασε το παιδί, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. 

 

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