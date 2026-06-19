Η ιστορία της Αγνής και το συγκλονιστικό της μήνυμα / Αλήθειες με τη Ζήνα

Για την 25χρονη Αγνή από την Κύπρο, η ζωή δεν ήταν εύκολη καθώς ήταν ένα υπέρβαρο παιδί. Έδινε καθημερινή μάχη με τη ζυγαριά, όμως βίωνε και πολύ δύσκολες στιγμές, καθώς της έκαναν bullying για την εμφάνισή της.

Το άγριο bullying

Όπως θα πει, τα παιδιά ήταν απέναντί της πολύ σκληρά. Μέχρι το λύκειο δεν είχε πραγματικούς φίλους. Ήταν αντιμέτωπη με φράσεις όπως «ένας ελέφαντας ζυγίζει λιγότερο από εσένα», ενώ έφθαναν στο σημείο να της πουν πως δε θα έπρεπε να ζει, λόγω της εμφάνισής της.

Από μικρή ηλικία, η μουσική ήταν το καταφύγιό της, καθώς εκεί μπορούσε να εκφράσει με ασφάλεια τα συναισθήματά της. Με όπλο την αγάπη της για τη μουσική σπουδάζει κλασικό τραγούδι στην Ολλανδία, ενώ παίζει πιάνο και κοντραμπάσο.

Φύλακες άγγελοι της, οι γονείς και οι τρεις αδελφές της που ήταν πάντα στο πλευρό της. Πριν από ένα χρόνο η Αγνή έφτασε να ζυγίζει 160 κιλά. Υπεβλήθη σε χειρουργείο λόγω προβλήματος με τον θυρεοειδή και αποφάσισε να αλλάξει τρόπο ζωής.

Με διατροφή και γυμναστική σήμερα ζυγίζει 87 κιλά και νιώθει δυνατή και υγιής. Μέσα από την ιστορία της, θέλει να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο απέναντι στην παχυσαρκία.

Η Αγνή, μιλώντας στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», συγκλόνισε παραδίδοντας μαθήματα ωριμότητας.

Όπως είπε, κανείς δεν πρέπει να στέκεται «απέναντι» στον διπλανό του, πληγώνοντάς τον λόγω της εμφάνισής του. «Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε απέναντι ο ένας στον άλλο. Αντίθετα, έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο για να βελτιωθούμε κι εμείς οι ίδιοι, να πάμε παρακάτω στις ζωές μας. Δεν υπάρχει πραγματικά λόγος να πληγώνουμε ο ένας τον άλλο» ανέφερε η Αγνή.

«Μεγαλύτερό μου επίτευγμα δεν ήταν η απώλεια κιλών, αλλά η δουλειά που έκανα με τον εαυτό μου»

Η ίδια θεωρεί ως μεγάλο της επίτευγμα όχι την απώλεια βάρους αλλά το γεγονός ότι κατάφερε να δουλέψει με τον εαυτό της για να ξεπεράσει τα τραύματα που της προκάλεσε το άγριο bullying που δέχθηκε επί σειρά ετών.

«Το μεγαλύτερό μου επίτευγμα δεν ήταν η απώλεια βάρους. Ακόμη έχω βάρος να χάσω για να θεωρούμαι εντελώς υγιής.

Το μεγαλύτερό μου επίτευγμα ήταν το ότι δούλεψα μέσα στο μυαλό μου και στην ψυχή μου όλα αυτά που άκουσα και κάπως βρήκα τον τρόπο και με τη βοήθεια των δικών μου ανθρώπων να τα διαχειριστώ».

Στόχος του μηνύματος που απευθύνει δημόσια η Αγνή, είναι να υποστηρίξει ανθρώπους «που ακόμη δεν έχουν βρει τη φωνή τους» όπως είπε χαρακτηριστικά.

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