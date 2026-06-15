Φωτιά στη Σκόπελο: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Δυσπρόσιτο το σημείο από επίγειες δυνάμεις

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ
Φωτιά στη Σκόπελο: Επιχειρούν εναέρια μέσα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στη Σκόπελο, στην περιοχή Κλήμα.
  • Σημάνθηκε συναγερμός στην Πυροσβεστική λόγω της δυσπρόσιτης τοποθεσίας.
  • Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη για την κατάσβεση.
  • Η κατάσταση απαιτεί εναέρια μέσα λόγω των δυσκολιών πρόσβασης.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκόπελο στην περιοχή Κλήμα και αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Το σημείο ωστόσο είναι δυσπρόσιτο από επίγειες δυνάμεις κι έτσι επιστρατεύτηκαν και εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της. 

Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. 

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