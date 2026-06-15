Φωτιά στη Σκόπελο: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκόπελο στην περιοχή Κλήμα και αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Το σημείο ωστόσο είναι δυσπρόσιτο από επίγειες δυνάμεις κι έτσι επιστρατεύτηκαν και εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κλήμα Σκοπέλου. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα , 1 Ε/Π και 3Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026
Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.