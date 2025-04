Ρόδος: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους - Εξέπεμψε σήμα κινδύνου

Αεροσκάφος που απογειώθηκε από το Τελ Αβίβ του Ισραήλ με προορισμό τη Ρώμη πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου το μεσημέρι της Δευτέρας 14/4.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Aviation News Israel, πρόκειται για αεροσκάφος της ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας Israir, το οποίο απογειώθηκε από το Τελ Αβίβ του Ισραήλ με προορισμό τη Ρώμη, εκτελώντας την πτήση ΙSR347.

🔴 #BREAKING! #Israir flight #ISR347 from #TelAviv to #Rome is diverting to #Rhodes!



Resaon is unknown. pic.twitter.com/yARQUSSk64