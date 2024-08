Τριπλός σεισμός στην Κρήτη

Τρεις σεισμοί έγιναν αισθητοί το πρωί της Τετάρτης στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, στις 11:22 το πρωί της Τετάρτης, σημειώθηκε ισχυρή δόνηση της τάξης των 4,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 4χλμ. και επίκεντρο 62,9 χλμ. νότια της πόλης του Ηρακλείου.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.8 || 79 km S of #Gázi (#Greece) || 4 min ago (local time 11:23:55). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/N4pYNSN5NM