Ποινική δίωξη στον Δημητρά για εγκληματική οργάνωση

Παλαιότερο ρεπορτάζ από δελτίο ειδήσεων του Star σχετικά με το μεταναστευτικό.

Για εγκληματική οργάνωση και διευκόλυνση μεταναστών διώκεται από την εισαγγελία της Κω ο Παναγιώτης Δημητράς, διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ).

Δίωξη επίσης ασκήθηκε και στον Τόμι Όλσεν, ιδρυτή και διευθυντή της οργάνωσης Aegean Boat Report. Και στους δύο έχουν ασκηθεί κατηγορίες για «συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό να παραλαμβάνει στοιχεία πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι επιχειρούν παράνομη είσοδο στην Ελλάδα, προκειμένου να διευκολύνει την παράνομη είσοδο και διαμονή αυτών, αποστέλλοντας στις αρχές τα πλήρη στοιχεία τους και το ακριβές σημείο εντοπισμού τους στη χώρα, προκειμένου οι τελευταίοι να υπαχθούν στις διαδικασίες ασύλου»

A Norway-based NGO has supported Türkiye’s opposition to the militarization of Greek islands in the Aegean, saying such a move can be “provocation” https://t.co/HqWTRX7kMJ pic.twitter.com/diejNjYE6f