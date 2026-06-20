Renault 4 TROOP: Το πολεμικό όχημα

Το πρωτότυπο της Renault 4 TROOP που παρουσιάστηκε στην διεθνή έκθεση της αμυντικής βιομηχανίας Eurosatory 2026, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες της Thales για ασφαλείς επικοινωνίες, τακτική συνδεσιμότητα, επιχειρησιακό συντονισμό και υποστήριξη λήψης αποφάσεων, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην ηλεκτρονική αρχιτεκτονική των οχημάτων του Renault Group.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντικές δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων και μπορεί να ελέγχει και να συντονίζει τη λειτουργία τόσο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) όσο και μη επανδρωμένων χερσαίων οχημάτων (UGV - Unmanned Ground Vehicle), υποστηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αποστολών. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρως λειτουργικό κινητό κέντρο διοίκησης, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε αποστολής, μέσω της Combat Digital Platform της Thales.

Το πρωτότυπο που βασίζεται στο Renault Rafale, είναι ένα όχημα 4x4 με υβριδικό σύστημα κίνησης, σχεδιασμένο να συνδυάζει διακριτική λειτουργία με μεγάλη επιχειρησιακή αυτονομία. Χάρη στις τεχνολογίες της Thales, μπορεί να επιχειρεί σε κάθε είδους έδαφος, αναλαμβάνοντας αποστολές αναγνώρισης, συντονισμού μονάδων, συνοδείας, λογιστικής υποστήριξης, επιτήρησης ευαίσθητων εγκαταστάσεων και περιοχών, καθώς και ανάπτυξης και διαχείρισης μη επανδρωμένων εναέριων και χερσαίων συστημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), η οποία αυξάνει την ενεργειακή αυτονομία του οχήματος, επιτρέποντάς του να τροφοδοτεί ηλεκτρικό εξοπλισμό απευθείας στο πεδίο επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι συμβατή με τα περισσότερα μοντέλα του Renault Group, συμπεριλαμβανομένων SUV και επαγγελματικών οχημάτων, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες αξιοποίησής της.