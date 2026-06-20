Renault 4 TROOP: Το πολεμικό όχημα

ΟΙ εντυπωσιακές επιχειρησιακές δυνατότητες του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.06.26 , 11:00 Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026 - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
20.06.26 , 10:31 Τζένη Μπαλατσινού: Σε γλέντι στην Πάτμο με τον Ξαρχάκο και τη Σαΐα
20.06.26 , 10:00 Μαρμελάδα ντομάτας: Έτσι θα διατηρήσεις τη γεύση του καλοκαιριού
20.06.26 , 09:55 Σύγκρουση εμπορικών τρένων στο Μόναχο: Βαγόνια έπεσαν από γέφυρα
20.06.26 , 09:05 Renault 4 TROOP: Το πολεμικό όχημα
20.06.26 , 09:03 Η Μαρία Κάλλας και το μυστήριο του θανάτου της
20.06.26 , 08:45 Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Κινδυνεύει η ζωή μου, με απειλούν»
20.06.26 , 08:34 Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
20.06.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Ιουνίου
20.06.26 , 00:03 Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει στο αυτοκίνητο ακούγοντας την αγαπημένη της μουσική
19.06.26 , 22:50 Διπλό φονικό Αίγιο: Αίμα σε νιπτήρα & ντουλάπα - Ερευνάται σε ποιον ανήκει
19.06.26 , 22:23 Βίντεο Ντοκουμέντο: Διάσωση Νεαρών Στον Όλυμπο Που Κράτησε 9 Ώρες
19.06.26 , 22:21 Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Με τον σύντροφό της και την 3,5 μηνών κόρη τους
19.06.26 , 21:59 Εμμανουήλ Καραλής: Πήρε την πρωτιά στο Diamond League της Ντόχα
19.06.26 , 21:58 Βρετανία: Σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ - Αναφορές για τραυματίες
Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
Γουλιώτη: Δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση τέλους του «Maestro»
Ρουμελιώτη: Η ρεαλιστική φωτογραφία από τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Βαλαβάνη: «Η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου»- Oι νονοί του γιου της
Τζένη Μπαλατσινού: Σε γλέντι στην Πάτμο με τον Ξαρχάκο και τη Σαΐα
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει στο αυτοκίνητο ακούγοντας την αγαπημένη της μουσική
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 19.06.26, 19:55
Renault 4 TROOP: Το πολεμικό όχημα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωτότυπο της Renault  4 TROOP που παρουσιάστηκε στην διεθνή έκθεση της αμυντικής βιομηχανίας Eurosatory 2026, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες της Thales για ασφαλείς επικοινωνίες, τακτική συνδεσιμότητα, επιχειρησιακό συντονισμό και υποστήριξη λήψης αποφάσεων, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην ηλεκτρονική αρχιτεκτονική των οχημάτων του Renault Group.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντικές δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων και μπορεί να ελέγχει και να συντονίζει τη λειτουργία τόσο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) όσο και μη επανδρωμένων χερσαίων οχημάτων (UGV - Unmanned Ground Vehicle), υποστηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αποστολών. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρως λειτουργικό κινητό κέντρο διοίκησης, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε αποστολής, μέσω της Combat Digital Platform της Thales.

Το πρωτότυπο που βασίζεται στο Renault Rafale, είναι ένα όχημα 4x4 με υβριδικό σύστημα κίνησης, σχεδιασμένο να συνδυάζει διακριτική λειτουργία με μεγάλη επιχειρησιακή αυτονομία. Χάρη στις τεχνολογίες της Thales, μπορεί να επιχειρεί σε κάθε είδους έδαφος, αναλαμβάνοντας αποστολές αναγνώρισης, συντονισμού μονάδων, συνοδείας, λογιστικής υποστήριξης, επιτήρησης ευαίσθητων εγκαταστάσεων και περιοχών, καθώς και ανάπτυξης και διαχείρισης μη επανδρωμένων εναέριων και χερσαίων συστημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), η οποία αυξάνει την ενεργειακή αυτονομία του οχήματος, επιτρέποντάς του να τροφοδοτεί ηλεκτρικό εξοπλισμό απευθείας στο πεδίο επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι συμβατή με τα περισσότερα μοντέλα του Renault Group, συμπεριλαμβανομένων SUV και επαγγελματικών οχημάτων, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες αξιοποίησής της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
RENAULT
 |
RENAULT 4 TROOP
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top