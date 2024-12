Αγωνία για τον Εντοάρντο Μπόβε - Παραμένει σε τεχνητό κώμα

Σε τεχνητό κώμα βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής Εντοάρντο Μπόβε της Φιορεντίνα, ο οποίος κατέρρευσε στη διάρκεια αγώνα της ομάδας του με την Ίντερ την Κυριακή 1/12.

Non fare scherzi Bove ❤️ pic.twitter.com/wm7PUQoD90

Οι συμπαίκτες του Μπόβε κάλεσαν αμέσως ιατρική βοήθεια και οι δύο ομάδες περικύκλωσαν τον 22χρονο, μέχρι να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Careggi στη Φλωρεντία.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Φιορεντίνα:

ACF e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. pic.twitter.com/EYCzhWWQm5