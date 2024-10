O Nαδάλ εγκαταλείπει οριστικά το τένις και εξηγεί τον λόγο

Δείτε στο βίντεο της ΕΡΤ τα καλύτερα στιγμιότυπα από τον αγώνα Ναδάλ- Τζόκοβιτς που έγινε το καλοκαίρι

Την απόφασή του να σταματήσει το τένις ανακοίνωσε ο Ράφα Ναδάλ στους followers του στα social media.

Ο Ναδάλ είναι ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών/ φωτογραφία από apimages

Ο Ισπανός επαγγελματίας αντισφαιριστής, που θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους του αθλήματος όλων των εποχών, καθώς έχει κατακτήσει 22 τουρνουά Grand Slam, αποχωρεί για πάντα από τα κορτ καθώς όπως τόνισε στο βίντεο που δημοσίευσε, πέρασε δύο πάρα πολύ δύσκολα χρόνια.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi