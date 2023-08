Αλεξάντρα Πολ: Νεκρή σε τροχαίο η πρωταθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ

Θρήνος στον παγκόσμιο αθλητισμό, καθώς σκοτώθηκε σε τροχαίο η πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Αλεξάντρα Πολ σε ηλικία 31 ετών.

Όπως μεταδίδουν τα καναδικά Μέσα, η σπουδαία αθλήτρια του πάγου ενεπλάκη σε καραμπόλα αυτοκινήτων. Το τροχαίο δυστύχημα προκλήθηκε πιθανώς από ένα φορτηγό, το οποίο και παρέσυρε τα 7 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η πρωταθλήτρια και μαζί της, να τραυματιστούν άλλοι τρεις άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο αυτοκίνητο της Αλεξάντρα Πολ βρισκόταν και ο μόλις 10 μηνών γιος της, ο οποίος ήταν στο πίσω κάθισμα και ανασύρθηκε ζωντανός χωρίς κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του οδηγού του φορτηγού, τον οποίο οι αρχές δεν κατονόμασαν, σύμφωνα με τον Καναδικό Τύπο.

Η Πολ εκπροσώπησε τον Καναδά μαζί με τον σύζυγό της Μίτσελ Ισλάμ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 στο Σότσι της Ρωσίας, όπου το δίδυμο κατέλαβε την 18η θέση στο μικτό αγώνισμα του χορού στον πάγο.

It is with a heavy heart that Skate Canada announces the sudden passing of a cherished member of our skating community, Alexandra Paul.



Our thoughts are with Alexandra's family, friends, and everyone who was fortunate enough to know her 🙏 https://t.co/odyqnPVCSW