Τσιτσιπάς: Έχει πανάκριβο αμάξι, κλαίγεται για τη βενζίνη και τον κράζουν

Δείτε στο βίντεο πώς περνάνε τις διακοπές τους ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να κυκλοφορεί στο Μόντε Κάρλο με αυτοκίνητο που κοστίζει 1 εκατομμύριο και το οποίο έχουν μόνο 88 άνθρωποι στον κόσμο, ωστόσο όταν το λαμπάκι για τη βενζίνη ανάβει, ανάβουν και τα δικά του τα λαμπάκια.

«Θυμάστε όταν ήμασταν ενθουσιασμένοι με το να πάρουμε ένα νέο αυτοκίνητο; Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι όταν το λαμπάκι του καυσίμου δεν ανάβει αμέσως μετά τον ανεφοδιασμό (σ.σ. του αυτοκινήτου)» έγραψε στο twitter του ο κορυφαίος τενίστας ο οποίος αυτές τις μέρες κάνει τις διακοπές του με την Πάουλα Μπαντόσα.

Remember when we used to be excited about getting a new car? Now we're excited when the gas light doesn't turn on immediately after filling up.