Η απρόσμενη πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη - Πώς αντέδρασε

Απρόσμενη πρόταση γάμου δέχθηκε η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη / Βίντεο από twitter/ Some1NamedRyan

Μια – ομολογουμένως – απρόσμενη πρόταση γάμου δέχθηκε την Τετάρτη η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια αγωνιζόταν μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο exhibition event Tennis Plays For Peace για να συγκεντρωθούν χρήματα για την ανακούφιση των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία.

Ένας θαυμαστής της, που βρισκόταν στις εξέδρες, βρήκε την ευκαιρία και εξέφρασε την αγάπη του προς την Ελληνίδα τενίστρια.

Η Μαρία Σάκκαρη γύρισε προς το μέρος του θεατή και χαμογελώντας του είπε «Συγγνώμη, έχω αγόρι»

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, και ενώ υπήρχε σιωπή στο γήπεδο, ακούστηκε να φωνάζει «Μαρία, παντρέψου με».

«Τι;» αποκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, σταματώντας για λίγο το παιχνίδι. Στη συνέχεια γύρισε προς το μέρος του θεατή και χαμογελώντας του είπε «Συγγνώμη, έχω αγόρι».

Sakkari getting marriage proposals from the crowd pic.twitter.com/IA2FALOmtM