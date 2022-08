Εθνική Ελλάδος: Σόου Αντετοκούνμπο και αποθέωση από 16.000 θεατές

Το αστέρι του Γιάννη Αντετοκούνμπο έλαμψε χθες βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο, σε γαλανόλευκο φόντο.

Ο Greek Freak έκανε το όνειρο του πραγματικότητα: έπαιξε μαζί με τα αδέλφια του στην εθνική ομάδα και γνώρισε την αποθέωση από 16.000 θεατές που κατέκλεισαν το γήπεδο στη καρδιά του καλοκαιριού.

«Είναι σπουδαίο ότι μοιράστηκα το παρκέ με τα αδέλφια μου», έγραψε ο ίδιος.

Great to take the court again with my brothers 💪🏾🇬🇷🏀 pic.twitter.com/g6f7CnAi2T