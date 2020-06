Ο Καντέρ... τάπωσε τον σουλτάνο Ερντογάν!

Την αποφυλάκιση του πατέρα του πανηγυρίζει ο Ενές Καντέρ! Μετά από επτά χρόνια ο Μεχμέτ Καντέρ αφέθηκε ελεύθερος από το καθεστώς Ερντογάν το οποίο λύγισε στην πίεση που άσκησε όλο αυτόν τον καιρό ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς.

«Ουάου! Θα κλάψω. Σήμερα έμαθα ότι επτά χρόνια μετά από τη σύλληψη του πατέρα μου, τη δίκη και την κατηγορία ότι ήταν εγκληματίας επειδή είναι πατέρας μου, αποφυλακίστηκε! Αυτό χάρη στην πίεση που ασκήσαμε στο τουρκικό καθεστώς».

1) Wow!

I could cry

Today I found out that 7 years after arresting my dad, taking him through a Kangaroo court and accusing him of being a criminal just because he is my dad.



MY DAD HAS BEEN RELEASED!

This is due to the pressure we have put on the Turkish regime. — Enes Kanter (@EnesKanter) June 19, 2020

Ο πατέρας του Καντέρ είναι καθηγητής Πανεπιστημίου και είχε συλληφθεί με την κατηγορία ότι είναι οπαδός του αυτοεξόριστου ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν.

«Δεν μπορούσαν πια να τον κρατούν, εξαιτίας της δημοσιότητας που πήρε η υπόθεση. Παρόλα αυτά, μιλάμε για ένα άτομο, ενώ υπάρχουν ακόμη χιλιάδες που βρίσκονται άδικα στις τουρκικές φυλακές. Δεν θα σε ξεχάσω, δεν θα σε ξεχάσουμε».

2) They no longer could keep him from his freedom because of the spotlight that we all put on this case!



However! He is just one person, there are still tens of thousands of people wrongfully in jail in Turkey.



I will not forget you, we will not forget you! — Enes Kanter (@EnesKanter) June 19, 2020

ο Τούρκος ΝΒΑερ που θεωρείται τρομοκράτης από την τουρκικό καθεστώς, θα γίνει σύντομα Αμερικανός πολίτης.

«Όλο αυτό είναι μια απόδειξη της δύναμης της φωνής των ανθρώπων που πάντα θα πιέζουν τους δικτάτορες να κάνουν στο τέλος το σωστό. Μην φοβάστε να αντισταθείτε για το σωστό, για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα».