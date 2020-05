H Μπαρτσελόνα κυκλοφόρησε μάσκες κατά του κορωνοϊού

Μάσκες κατά του κορωνοϊού με το σήμα της ομάδας κυκλοφόρησε η Μπαρτσελόνα.

Βγαίνουν σε τρία σχέδια, τα οποία χρησιμοποιούν οι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις της ομάδας, για προστασία, ενώ τίθενται και προς πώληση μέσω του e-shop του συλλόγου.

👀 New look. Always 💙❤️ pic.twitter.com/ZqPMdEaTW2