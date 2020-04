Μπέργκαμο: Έτοιμο το νοσοκομείο με τη βοήθεια των οπαδών της Αταλάντα

Δίχως τέλος είναι ο εφιάλτης που ζεί η Ιταλία που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη χώρα από τον κορωνοϊό.

Το Μπέργκαμο είναι από τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα και οι οπαδοί της Αταλάντα, της ομάδας σύμβολο της πόλης έχουν συστρατευτεί στην μάχη κατά του φονικού ιού.

One week after the temporary hospital in #Bergamo is ready #bergamononsiferma #bergamomolamia #ultras pic.twitter.com/Xobm4zKaEj