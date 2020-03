Κριστιάνο Ρονάλντο: Το μήνυμα μετά το εγκεφαλικό που υπέστη η μητέρα του

Δείτε στο βίντεο τον Ρονάλντο να παίζει μπάλα με ένα παιδί που δεν έχει πόδια.

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού η μητέρα του, Ντολόρες Αβέιρο, υπέστη εγκεφαλικό και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Μαδέρα.

Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, οι θεράποντες ιατροί κρίνουν την κατάστασή της κρίσιμη και συνάμα ελεγχόμενη.

Το βράδυ της Τρίτης, ο διάσημος ποδοσφαιριστής έκανε ένα post στο Twitter θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης και παράλληλα να ζητήσει από τα media να δείξουν σεβασμό στην ιδιωτική του ζωή.

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα υποστήριξης για τη μητέρα μου. Αυτή τη στιγμή είναι σε σταθερή κατάσταση και αναρρώνει στο νοσοκομείο. Εγώ και η οικογένειά μου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ιατρικό επιτελείο που την προσέχει και ζητούμε ευγενικά να υπάρχει σεβασμός της ιδιωτικότητάς μας», έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.