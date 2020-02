Εντυπωσιακός ο Τσιτσιπάς!

Δείτε στο βίντεο τα highlights του αγώνα με τον Ντόμινικ Τιμ!

Σε εξαιρετική κατάσταση είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς που εντυπωσιάζει και στο Ντουμπάι! Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, μετά από 1 ώρα και 38 λεπτά μάχης, κέρδισε τον Καζάκο, Αλεξάντερ Μπούμπλικ, (Νο 47 της παγκόσμιας κατάταξης) με 2-0 σετ (7-6 , 6-4 ).

Different day, same result ✅



For the second time in four days, @StefTsitsipas beats Bublik, advancing to the #DDFTennis QFs with a 7-6 6-4 win pic.twitter.com/cNAJZbhAUS