Την αναστολή των δοκιμών πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων και το κλείσιμο του κυριότερου πεδίου δοκιμών ανακοίνωσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το κρατικό πρακτορείο της Πιονγιάνγκ, ότι από σήμερα, 21 Απριλίου, η Βόρεια Κορέα αναστέλλει τις πυρηνικές δοκιμές και τις εκτοξεύσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.

«Ο Βορράς θα κλείσει ένα πεδίο πυρηνικών δοκιμών στο βόρειο τμήμα της χώρας για να αποδείξει τη δέσμευσή του στη διακοπή των πυρηνικών δοκιμών», μετέδωσε το Yonhap.

Σύμφωνα με το KCNA, ο Κιμ ανέφερε ότι η χώρα του δεν χρειάζεται πλέον να κάνει δοκιμές διότι έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Η κίνηση ανακοινώθηκε ενόψει της διακορεατικής συνόδου κορυφής την οποία αναμένεται να ακολουθήσει η σύνοδος κορυφής Βόρειας Κορέας - ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση αυτή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν , σημειώνοντας πως βλέπει «μια πολύ καλή είδηση για τη Βόρεια Κορέα και τον κόσμο».

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.