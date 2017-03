Μετά τη διπλή τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, ανήμερα της "επετείου" των πολύνεκρων τρομοκρατικών επιθέσεων στο Βέλγιο, η ζωή, όπως όλα δείχνουν, συνεχίζεται, με τη σκέψη και την καρδιά όλων να βρίσκονται στα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους. "Ο φόβος δεν θα κυριαρχήσει" λένε και το πιστεύουν.

To star.gr επικοινώνησε με Έλληνες που μένουν στο Λονδίνο, ώστε να καταγράψει με όσο περισσότερη ακρίβεια γίνεται την κατάσταση και τον παλμό εκεί, μια μέρα μετά την επίθεση που αιματοκύλησε την πόλη.

H μοιραία γέφυρα, την επόμενη μέρα

Οι «Έλληνες στο Λονδίνο», που αντιπροσωπεύουν μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινότητας, χαρακτήρισαν την επόμενη μέρα ως «business as usual». Τίποτα δεν άλλαξε για εκείνους και για την καθημερινότητά τους. Τόνισαν, μάλιστα, ότι δεν φοβούνται κι ότι προχωρούν κοιτώντας μπροστά. Χρησιμοποιούν, μάλιστα, το hashtag #WeAreNotAfraid, ακόμα και στην καθομιλουμένη, για να υπογραμμίσουν ότι «συνεχίζουμε την ζωή μας κανονικά».

Londoners, please show up. Candle lit memorial in light of yesterday's tragedy. #Westminster #WeStandTogether pic.twitter.com/7Mici2en64