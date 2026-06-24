Αν και ξέρουμε ότι είναι λάθος να μπαίνουμε σε συγκρίσεις με τους άλλους, το κάνουμε έστω και ασυναίσθητα.

Το άγχος μπορεί να σε συντροφεύει όλη σου τη ζωή, ανάλογα με τις εμπειρίες και τα τραύματά σου. Παρόλα αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένα ηλικιακά γκρουπ όπου παρατηρείται ένα peak στο άγχος και δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε.

Θα λέγαμε ότι η δεκαετία των 20 είναι η πιο στρεσογόνα γιατί τότε δημιουργείται η ταυτότητά μας και ανακαλύπτουμε τον κόσμο. Αντιθέτως, μετά τα 30, όλα αποκτούν λίγο μεγαλύτερη σταθερότητα και όσο περνούν τα χρόνια, σταματάμε να αμφιβάλλουμε και να αμφισβητούμε τον εαυτό μας. Κοινώς, τα βρίσκουμε πολύ περισσότερο τον εαυτό μας.

Κι όμως, σύμφωνα με έρευνα, οι δεκαετίες των 30 και 40 είναι οι πιο στρεσογόνες για τις γυναίκες. «Είναι τα χρόνια που η κοινωνία περιμένει από εσένα να έχεις φτάσει στο peak της καριέρας σου, να έχεις παντρευτεί και να έχεις κάνει παιδιά», λένε οι ειδικοί, οπότε αν είσαι 40-45 και δεν έχεις βάλει τικ σε όλα αυτά τα κουτάκια, ενδέχεται να βιώνεις τεράστιο άγχος.

Ακόμα όμως κι αν τα έχεις τικάρει, δεν σημαίνει ότι γλιτώνεις από το άγχος. Και μόνο η λήψη τόσο μεγάλων αποφάσεων, μπορεί να σε στρεσάρει. Το να ξέρεις ότι υπάρχει μία μονιμότητα σε αυτές και δεν αλλάζουν την επόμενη μέρα. Επίσης, νιώθεις ότι είτε τα έχεις καταφέρει, είτε όχι, δεν έχεις περιθώριο αποτυχίας.

Και πάνω που λες ότι τα standards έχουν αλλάξει και η κοινωνία δεν ασκεί την ίδια πίεση συγκριτικά με πριν από 20-30 χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να απαλλαχθούμε τόσο εύκολα από την πίεση των γύρω μας και από αυτά που περιμένει από εμάς η κοινωνία.

Η σύγκριση και τα social media

Αν και ξέρουμε ότι είναι λάθος να μπαίνουμε σε συγκρίσεις με τους άλλους και να επηρεαζόμαστε από αυτά που βλέπουμε στα social media, το κάνουμε έστω και ασυναίσθητα. Κάποιος που έχει καλύτερη δουλειά ή παίρνει περισσότερα λεφτά από εμάς. Τα άτομα σε σχέση ενώ εμείς είμαστε single, οι φίλοι που έχουν δύο παιδιά ενώ εμείς δεν έχουμε ούτε ένα.

Η μόνη πραγματικότητα είναι ότι ο καθένας έχει τη δική του ζωή και τους δικούς του χρόνους. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι είναι πιο ευτυχισμένοι από εμάς ή ότι πρέπει να ακολουθούμε τα βήματά τους, προκειμένου να το πετύχουμε.

Καταπολεμάται το άγχος;

Εφόσον μετά τα 30-35 ανακαλύπτεις τι σου αρέσει και ποιες είναι οι δικές σου ανάγκες και επιθυμίες, είναι και πιο εύκολο να τις πετύχεις. Η ζωή μας δεν είναι εικόνα, αλλά ουσία. Αν και είναι δύσκολο να αφήσεις πίσω σου τα κοινωνικά στερεότυπα, είναι το μόνο πράγμα που θα σε βοηθήσει να ζήσεις τη ζωή σου με ελευθερία. Δεν ζούμε για τους άλλους και τις προσδοκίες τους για εμάς, αλλά για εμάς τους ίδιους.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

Συντάκτης: Κλέλια Φατούρου