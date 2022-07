Ο Brad Pitt εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας με... φούστα

Η αλήθεια είναι ότι ο Brad Pitt δεν μας έχει συνηθίσει σε ανατρεπτικές εμφανίσεις. Το στυλ του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού «κινείται» γενικότερα σε Tuxedo ύφος και Formal γραμμή. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που έκανε την εμφάνιση του στη χθεσινή προβολή της ταινίας «Bullet Train» στο Βερολίνο.

Ο Χολιγουντιανός σταρ επέλεξε να φορέσει ένα πουκάμισο σε salmon απόχρωση - ένα νέο χρωματικό trend που το τελευταίο διάστημα «κερδίζει» όλο και περισσότερους άντρες και γυναίκες- , το οποίο σύνδυασε με ένα light λινό σακάκι σε κακάο χρώμα και μία... φούστα.

Χαμογελαστός. ευδιάθετος και αρκετά cool, ο Brad Pitt τόλμησε αυτόν τον συνδυασμό και έκανε τους φωτογράφους στο Κόκκινο Χαλί να γυρίζουν τον φακό τους προς το μέρος του. Ο 58χρονος ηθοποιός ολοκλήρωσε το look του με army μποτάκια και ένα cool ζευγάρι γυαλιά ηλίου, μετατρέποντας την εμφάνιση του σε ένα Cooler Than Ever Fashion Statement.

