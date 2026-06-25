Novacinema: Καθηλώνει ο Ιούλιος με μεγάλες πρεμιέρες

Ο Ιούλιος έρχεται με άκρως καθηλωτική, καλοκαιρινή διάθεση στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Αυτόν τον Ιούλιο, οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις μεγάλες πρεμιέρες «The Smashing Machine», «Eddington», «Black Phone 2», τις νέες σειρές «Paris Polic 1910» & «Patience season 2», συνέχεια με το θεματικό κανάλι Novasummer που προσφέρει γαλλικές κωμωδίες, ενώ στην πλατφόρμα ΕΟΝ το Kids Summer Camp συνεχίζει να κάνει παρέα στους μικρούς μας φίλους!

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Ιουλίου στις 22:00 τους σινεφίλ. Την πρώτη Κυριακή του μήνα (5/7, 22:00) θα μεταδοθεί η υποψήφια για δύο Χρυσές Σφαίρες αληθινή ιστορία «The Smashing Machine» με τους Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, ενώ στις 12/7 θα ακολουθήσει η κωμωδία-γουέστερν «Eddington» με τους Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, Austin Butler. Την Κυριακή 19 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα το sequel της ταινίας τρόμου «Black Phone» με τους Ethan Hawke, Madeleine McGraw, Mason Thames. Η τελευταία Κυριακή του Ιουλίου (26/7) φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών το θρίλερ «Shell» με τους Kate Hudson, Elisabeth Moss, Elizabeth Berkley.





Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι «Strange Darling» (4/7), «Rock Hudson:All that Heaven Allowed» (11/7), «La Cocina» (18/7), «Long Distance» (25/7) ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι οι «Le Routard» (7/7), «Poison» (14/7), «Parthenope» (21/7), «Limonov: The Ballad of Eddie» (28/7). Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Source Code» (2/7), «The Joneses» (9/7), «The Five Year Engagement» (16/7), «Seeking Justice» (23/7),

The Green Knight» (30/7).

Ταυτόχρονα οι υπόλοιπες ζώνες θα καθηλώσουν του σινεφίλ. Με «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «Consumed»-3/7, «Survive»-10/7, «Demonic»-17/7, «Hellboy: The Crooked Man»-31/7), με «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10 (με τις ταινίες «Penguins of Madagascar»-11/7, «Gabby's Dollhouse: The Movie»-18/7). Παράλληλα με «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με ταινίες αυτόν τον μήνα όπως «Small Things Like These»-8/7, «Boy From Heaven»-14/7, κ.α) καθώς και «Classic Cinema κάθε Κυριακή 17:00 (με έμφαση στην ταινία «Butterflies are Free»-12/7).





Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, η πρεμιέρα του 2ου κύκλου «Patience» από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00, ενώ από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 θα μεταδίδεται η σειρά «Paris Police 1910».

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «The Brigade season 2» (κάθε Δευτέρα στις 21:00 μέχρι τις 20/7), «Law & Order season 25» (Τρίτη 21:00, μέχρι 7/7), «The Corsican Line» (κάθε Τρίτη στις 22:00 μέχρι 21/7), «The Paper» (κάθε Τετάρτη στις 21:15), «Ponies» (κάθε Τετάρτη στις 22:00, μέχρι 15/7), «Allegiance season 3» (κάθε Πέμπτη στις 21:00 μέχρι 23/7), «Devil in Disguise: John Wayne Gacy» (κάθε Πέμπτη στις 22:00 μέχρι 16/7), «Patience season 1» (Παρασκευή 21:00, μέχρι 3/7), «Prisoner» (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι 11/7), «Sherlock and Daughter» (κάθε Κυριακή στις 22:00 μέχρι 26/7).





Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) κάνουν πρεμιέρα τα ντοκιμαντέρ «Prime Minister» (7/7), «Beyond the Gaze» (14/7), «Category: Woman» (21/7), ενώ θα θυμηθούν ξανά το ντοκιμαντέρ «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar» (28/7). Ταυτόχρονα και τα Σαββατοκύριακα θα προβάλλονται (20:00) Women Stories για γυναίκες που άφησαν το δικό τους στίγμα. Παράλληλα, κάθε βράδυ στις 21:00 στο Novalifε προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» ενώ τα Σαββατοκύριακα στις 17:00 θα προβάλλεται το «America's Got Talent season 20». Την ίδια στιγμή τον Ιούλιο θα προβληθούν οι σειρές «Allegiance season 2», «Nine Bodies in a Mexican Morgue», «Entitled», «Lara’s choice season 2».

Στην ΕΟΝ οι συνδρομητές συνεχίζουν να απολαμβάνουν αυτό το καλοκαίρι την 7η και την 8η σεζόν της αγαπημένης «Peppa» και των φίλων της με τις περιπέτειες τους καθώς και νέα επεισόδια. Παράλληλα, συνεχίζεται στην ΕΟΝ το Kids Summer Camp, για περισσότερο γέλιο, διασκέδαση και περιπέτεια τώρα που τελειώνει η σχολική σεζόν και το καλοκαίρι είναι εδώ! Την ίδια στιγμή, στην ΕΟΝ έρχεται οι συλλογές ταινιών «Bloody Summer», «Nova co-productions» καθώς και Novasummer.

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Ιουνίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

