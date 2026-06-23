Επιστρέφοντας από την Ισπανία, οι δύο φιναλίστ χωρίζονται προσωρινά. Πρώτος στην κουζίνα θα μπει ο Τάσος. Αναλαμβάνει να ηγηθεί της δικής του μπριγάδας, η οποία θα ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του.

Στο MasterChef 10, για να βοηθήσουν τον φίλο τους, επιστρέφουν ο Χρήστος Μουσιάρης και ο Γιάννης Ανυφαντάκης.

«Ωπ! Μας περιμένατε; Σας λείψαμε;», ακούγονται να λένε στο sneak preview του Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο.

Ο Τάσος, μαζί με τους βοηθούς του, μαγειρεύει για οκτώ ξεχωριστούς καλεσμένους, οι οποίοι όχι μόνο έχουν ζήσει την εμπειρία του διαγωνισμού, αλλά έχουν κατακτήσει και την κορυφή σε προηγούμενους κύκλους.

«Τι το ιδιαίτερο έχει η σημερινή δεύτερη δοκιμασία των τελικών; Σήμερα θα μαγειρέψεις εσύ. Αύριο θα μαγειρέψει ο Πάνος», αποκαλύπτει αρχικά ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Εσύ θα ηγηθείς της κουζίνας. Εσύ θα ηγηθείς της μπριγάδας σου», συνεχίζει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Τρία μενού θα χρειαστούμε εμείς και θέλουμε άλλα οκτώ για τους σημερινούς πολύ ξεχωριστούς μας καλεσμένους», συμπληρώνει ο chef, προαναγγέλλοντας την άφιξη των νικητών του MasterChef, στους οποίους ο Τάσος θα στρώσει απόψε το τραπέζι.

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