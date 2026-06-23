MasterChef: Οι βοηθοί του Τάσου και η επιστροφή των... πρωταθλητών!

«Ωπ! Μας περιμένατε;» - Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 85

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος αναλαμβάνει την ηγεσία της μπριγάδας του στο MasterChef 10.
  • Επιστρέφουν οι Χρήστος Μουσιάρης και Γιάννης Ανυφαντάκης για να βοηθήσουν τον Τάσο.
  • Ο Τάσος θα μαγειρέψει για οκτώ νικητές προηγούμενων κύκλων του διαγωνισμού.
  • Η δοκιμασία περιλαμβάνει τρία μενού για την μπριγάδα και οκτώ για τους καλεσμένους.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνουν τις λεπτομέρειες της δοκιμασίας.

Επιστρέφοντας από την Ισπανία, οι δύο φιναλίστ χωρίζονται προσωρινά. Πρώτος στην κουζίνα θα μπει ο Τάσος. Αναλαμβάνει να ηγηθεί της δικής του μπριγάδας, η οποία θα ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του.

MasterChef 2026: Πάνος & Τάσος στη Βαρκελώνη για την πρώτη φάση του τελικού

Στο MasterChef 10, για να βοηθήσουν τον φίλο τους, επιστρέφουν ο Χρήστος Μουσιάρης και ο Γιάννης Ανυφαντάκης.

«Ωπ! Μας περιμένατε; Σας λείψαμε;», ακούγονται να λένε στο sneak preview του Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο.

MasterChef: Κριτές και καλεσμένοι δοκιμάζουν τα πιάτα των φιναλίστ!

Ο Τάσος, μαζί με τους βοηθούς του, μαγειρεύει για οκτώ ξεχωριστούς καλεσμένους, οι οποίοι όχι μόνο έχουν ζήσει την εμπειρία του διαγωνισμού, αλλά έχουν κατακτήσει και την κορυφή σε προηγούμενους κύκλους.

MasterChef: Οι βοηθοί του Τάσου και η επιστροφή των... πρωταθλητών!

«Τι το ιδιαίτερο έχει η σημερινή δεύτερη δοκιμασία των τελικών; Σήμερα θα μαγειρέψεις εσύ. Αύριο θα μαγειρέψει ο Πάνος», αποκαλύπτει αρχικά ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Εσύ θα ηγηθείς της κουζίνας. Εσύ θα ηγηθείς της μπριγάδας σου», συνεχίζει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Τρία μενού θα χρειαστούμε εμείς και θέλουμε άλλα οκτώ για τους σημερινούς πολύ ξεχωριστούς μας καλεσμένους», συμπληρώνει ο chef, προαναγγέλλοντας την άφιξη των νικητών του MasterChef, στους οποίους ο Τάσος θα στρώσει απόψε το τραπέζι.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
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MASTERCHEF 10
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