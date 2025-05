MasterChef: Τεστ Δημιουργικότητας για τα τελευταία 1.000 ευρώ!

Το αποψινό Τεστ Δημιουργικότητας θα δώσει τα τελευταία 1.000 ευρώ! Το βασικό υλικό, που καλούνται να διαχειριστούν τα ζευγάρια των μονομαχιών, είναι τα φρέσκα φασολάκια.

Δες το MasterChef

Τα ζευγάρια ορίστηκαν για μια ακόμα φορά, από τον αρχηγό της γκρι μπριγάδας, Νέστορα Νέστορα και είναι τα εξής: Νίκος και Παναγιώτης vs. Βασίλης, Λευτέρης vs. Χριστιάνα και Νέστορας vs. Μαίρυλιν.



Η νικήτρια μπριγάδα στο Τεστ Δημιουργικότητας θα είναι αυτή που θα αποφύγει τη δεύτερη δοκιμασία. Αυτή τη φορά η δοκιμασία που θα κρίνει ποιος ή ποια θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση θα είναι η αναγνώριση υλικών με ανοιχτά μάτια.

