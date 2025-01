Eurovision 2025: Η συμμετοχή που πήρε... 0 ψήφους στον εθνικό τελικό!

Η Klavdia θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στην Ελβετία. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μετά τον ελληνικό τελικό, που παρουσίασαν η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς. Το τηλεοπτικό κοινό έλαβε γνώση της τελικής κατάταξης των 12 τραγουδιών, η οποία όμως κρύβει μια ιστορία που αξίζει να διηγηθεί.

Στον πίνακα βαθμολογίας, ένα συγκεκριμένο τραγούδι τράβηξε την προσοχή, και όχι για τους καλύτερους λόγους. Η Nafsica, με το κομμάτι «Unhurt me», προσπάθησε να φέρει μια διαφορετική νότα στη μουσική βραδιά. Ωστόσο, έλαβε 0 βαθμούς, τόσο από το τηλεοπτικό κοινό όσο και από τις δύο κριτικές επιτροπές. Αυτή η βαθμολογία έγραψε ιστορία, καθώς αποτέλεσε μια σπάνια στιγμή στον διαγωνισμό.

Ακολουθεί η αναλυτική βαθμολογία των 12 τραγουδιών που συμμετείχαν στον εθνικό τελικό της Eurovision 2025:

Klavdia, «Αστερομάτα» – 44 βαθμοί

Evangelia, «Vale» – 42 βαθμοί

Barbz, «Sirens» – 30 βαθμοί

Dinamiss, «Odyssey» – 24 βαθμοί

Xannova Xan, «Play it» – 20 βαθμοί

Κώστας Αγέρης, «Γη μου» – 18 βαθμοί

Rikki, «Elevator (Up and down)» – 14 βαθμοί

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Κώστας Καραφώτης, «Παράδεισος» – 13 βαθμοί

Θάνος Λάμπρου, «Free Love» – 12 βαθμοί

Georgina Kalais & Joht Vlaseros, «High Road» – 8 βαθμοί

Andy Nicolas, Lost my way – 8 βαθμοί

12 Nafsica, Unhurt me – 0 βαθμοί

Eurovision 2025 – Nafsica: Η αντίδρασή της όταν την είπαν ότι πήρε μηδέν βαθμούς – «Πού το έγραψαν αυτό; Αποκλείεται»

Η νεαρή τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στις κάμερες αμέσως μετά το τέλος του εθνικού τελικού και δήλωσε ευχαριστημένη με την εμφάνισή της αλλά και με το αποτέλεσμα. Ωστόσο, όταν οι δημοσιογράφοι τής ανακοίνωσαν ότι πήρε μηδέν βαθμούς στη βαθμολογία, εκείνη αντέδρασε λέγοντας πως «αποκλείεται να συνέβη κάτι τέτοιο».

«Δεν στεναχωρήθηκα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί κέρδισε το καλύτερο τραγούδι», είπε αρχικά η Nafsica.

«Δεν το έχω δει καθόλου αυτό. Πού το έγραψαν; Αποκλείεται, έχω σίγουρα πάνω από 20 φίλους» απάντησε η Nafsica και άρχισε να γελάει.

