Eurovision 2025: Ρουβάς & Παπαρίζου στο τρέιλερ του εθνικού τελικού

Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες το τρέιλερ του ελληνικού τελικού για την Eurovision 2025.

Οι παρουσιαστές της βραδιάς, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς, μας καλούν στη μεγάλη γιορτή στις 30 Ιανουαρίου για να επιλέξουμε τον επόμενο εκπρόσωπο μας για τον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Με λογοπαίγνιο ανάμεσα στην Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά το τρέιλερ του εθνικού τελικού

«Σάκη, ποιο τραγούδι πιστεύεις θα βγει number one;» ακούμε την Έλενα να ρωτάει τον Σάκη, με εκείνον να απαντάει: «This is their night, οπότε θα το δούμε στην ΕΡΤ1».

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι δύο πρώην συμμετέχοντες στον διαγωνισμό της Eurovision, κάνουν ένα λογοπαίγνιο με τις δικές τους συμμετοχές.

Θυμίζουμε ότι το 2005 η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε τον διαγωνισμό με το τραγούδι My number one, ενώ ο Σάκης Ρουβάς συμμετείχε το 2004 με το Shake it και το 2009 με το This is our night.

