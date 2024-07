Fred Sirieix: Οι πανηγυρισμοί για το Ολυμπιακό μετάλλιο της κόρης του

Fred Sirieix:Οι πανηγυρισμοί για τα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο της κόρης του

Ο Βρετανός παρουσιαστής Fred Sirieix έχει πλέον μία Ολυμπιονίκη στην οικογένειά του. Η κόρη του μετρ της μακροχρόνιας εκπομπής γνωριμιών First Dates στο Channel 4, Andrea Spendolini-Sirieix, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στη συγχρονισμένη κολύμβηση 10 μέτρων γυναικών στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού.

Αμέσως μετά της νίκης της κόρης του, ο Sirieix δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας το χάλκινο μετάλλιο ως «όμορφη στιγμή» τονίζοντας ότι «εξερράγη από περηφάνια, χαρά και ευτυχία».

What emotions! What a beautiful moment! How many tears!!!!



I’m bursting with pride, joy and happiness.



Well done and congrats @andreassirieix and @LoisToulson 🥉🥉🥉@Olympics @Paris2024 @TeamGB @Aquatics_GB @adidas @BBCSport pic.twitter.com/YWOwxoFrPf