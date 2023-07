Maestro: Η πασίγνωστη ηθοποιός που «εισβάλει» στον δεύτερο κύκλο

Δείτε βίντεο για το Maestro από το Breakfast@Star

Ο πρώτος κύκλος του Maestro έχει ολοκληρωθεί και πλέον μπορούμε να το δούμε και στο Netflix. Σχηματίζοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων από τον πρώτο κύκλο, οι τηλεθεατές περιμένουν πώς και πώς τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Στη νέα σεζόν θα έχουμε νέες προσθήκες, που θα μπουν για να συμβάλουν σημαντικά στην εξέλιξη της πλοκής.

Η Λένα Παπαληγούρα στο Maestro

Μία από τις σημαντικές νέες προσθήκες στη σειρά είναι η γνωστή ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα. Την είσοδό της στο Maestro αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΤΥΠΟΣ TV.

Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Τη νέα σεζόν θα επιστρέψει ο «Όρκος» στην ΕΡΤ1 με νέα επεισόδια. Ποια στοιχεία σου έκαναν το «κλικ» για να πεις το «ναι»; Είσαι από τους ανθρώπους που διαλέγεις πολύ προσεκτικά τηλεοπτικές δουλειές.

Υπήρξαν πολλά στοιχεία που με έκαναν να θέλω να βρίσκομαι σε αυτή την ιδιαίτερη σειρά. Αρχικά, η σύνθεση της ομάδας και ο σκηνοθέτης Χρίστος Γεωργίου, που εκτιμώ πολύ και τον θεωρώ φίλο. Διάβασα μετά το σενάριο, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που η Τίνα Καμπίτση μπλέκει το αστυνομικό με το ιατρικό στοιχείο. Θεώρησα ότι είναι μία ιστορία πολύ δυνατή και σύγχρονη. Last but not least, όλοι οι ηθοποιοί που αγαπώ πολύ. Δεν είναι τυχαίο που περάσαμε υπέροχα εννέα μήνες. Τόσον καιρό και δεν υπήρξε ούτε ένα πρόβλημα.

Ετοιμάζεις κάτι άλλο;

Συζητώ μία ταινία και κάτι τηλεοπτικό, αλλά θα δούμε τι θα γίνει.

Θα κάνεις γκεστ εμφάνιση στο Maestro;

Ναι! Με πήρε ο ίδιος ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, που τον θαυμάζω και τον εκτιμώ τρομερά. Χαίρομαι που αυτή η σειρά έχει ταξιδέψει στο Netflix. Νιώθω υπερήφανη που η δουλειά του Χριστόφορου είναι σε αυτή την πλατφόρμα. Θα κάνω λοιπόν ένα μικρό γκεστ, είπα αμέσως το «ναι»!

Ποιον ρόλο θα κάνεις;

Την αδερφή του Αντίνοου Αλμπάνη, που έρχεται όταν αυτός έχει ένα μεγάλο πρόβλημα για να τον βοηθήσει να πάρει απόφαση.



