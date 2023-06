Σούπερμαν: Αυτός είναι ο ηθοποιός που θα διαδεχθεί τον Χένρι Κάβιλ

Ο ηθοποιός του Look Both Ways, Ντέιβιντ Κόρενσγουετ είναι αυτός που τελικά θα αντικαταστήσει τον Χένρι Κάβιλ στη νέα ταινία του Σούπερμαν, Superman: Legacy.

Σούπερμαν: Τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ θα τον έλεγες και μικρό αδερφο του Χένρι Κάβιλ! /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Ο 29χρονος ηθοποιός, ο οποίος δεν έχει αναλάβει ποτέ πρωταγωνιστικό ρόλο σε μεγάλη παραγωγή στο παρελθόν, θα υποδυθεί τον Κλαρκ Κεντ στη νέα σειρά ταινιών μαζί με τη 32χρονη, Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, ως Λόις Λέιν, αντικαθιστώντας την Έιμι Άνταμς, αναφέρει το Deadline.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj