Junior Eurovision 2022: Μεγάλη νικήτρια η Γαλλία με τον 13χρονο Lissandro!

Δείτε την εμφάνιση του Lissandro στην Eurovision Junior

Ολοκληρώθηκε η 20η Eurovision Junior στο Ερεβάν της Αρμενίας με μεγάλη νικήτρια τη Γαλλία και το τραγούδι Oh maman!.

Ο 13χρονος Lissandro κέρδισε το δεύτερο βραβείο για τη χώρα του μέσα σε τρία χρόνια. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Αρμενία και στην τρίτη η Γεωργία.

Ο διαγωνισμός φιλοξενήθηκε για δεύτερη φορά στο Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex, όπως και το 2011, Μετά από απουσία 16 ετών επέστρεψε στον Διαγωνισμό Παιδικού Τραγουδιού η Μεγάλη Βρετανία, ενώ απούσες ήταν το Αζερμπαϊτζάν, η Βουλγαρία κι η Γερμανία, με τη Ρωσία να αποβάλλεται. Την αυλαία άνοιξε η Ολλανδία και τελευταία εμφανίστηκε η Ουκρανία.

Οι συμμετοχές

Ολλανδία: Luna – La Festa

Πολωνία: Laura – To The Moon

Καζακστάν: David Charlin – Jer-Ana (Mother Earth)

Μάλτα: Gaia Gambuzza – Diamonds In The Skies

Ιταλία: Chanel Dilecta – BLA BLA BLA

Γαλλία: Lissandro – Oh Maman!

Αλβανία: Kejtlin Gjata – Pakëz Diell

Γεωργία: Mariam Bigvava – I Believe

Iρλανδία: Sophie Lennon – Solas

Βόρεια Μακεδονία: Lara feat. Jovan & Irina – Životot E Pred Mene

Ισπανία: Carlos Higes – Señorita

Hνωμένο Βασίλειο: Freya Skye – Lose My Head

Πορτογαλία: Nicolas Alves – Anos 70

Σερβία: Katarina Savić – Svet Bez Granica

Αρμενία: Nare – DANCE!

Ουκρανία: Zlata Dziunka – Nezlamna (Unbreakable)

Η Βαθμολογία

Ο τελικός νικητής αναδείχθηκε από την ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών, αλλά και τη διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού σε αναλογία 50-50 όπως ίσχυε και μέχρι πρότινος στην Eurovision.

Στην ψηφοφορία του κοινού στην πρώτη θέση ήρθε το Ηνωμένο Βασίλειο με 80 βαθμούς στην δεύτερη η Ισπανία με 78 βαθμούς και στην τρίτη η Γαλλία με 71 βαθμούς. Στην διαδικτυακή ψηφοφορία ψήφισαν άνθρωποι από 178 διαφορετικές χώρες.

Ο νικητής

Μέτα την ψηφοφορία του κοινού και των κριτικών επιτροπών, μεγάλη νικήτρια της Junior Eurovision 2022 αναδείχθηκε η Γαλλία με το τραγούδι Oh Maman! από τον Lissandro. Αυτή είναι η εμφάνιση που έφερε τη δεύτερη νίκη της Γαλλίας στο θεσμό. Μένει τώρα να δούμε αν η Γαλλία θα κληθεί να φιλοξενήσει ξανά το διαγωνισμό για το 2023 μετά τη διοργάνωση στο Παρίσι το 2021.

