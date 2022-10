Γνωρίστε την Κατερίνα - Μητέρα δύο παιδιών και μπαίνει στο σπίτι του GNTM

Δείτε την audition της 27χρονης Κατερίνας στο GNTM 5

Μπορεί να είναι μόλις 27 ετών, αλλά είναι μητέρα δυο παιδιών. Η Κατερίνα αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της και έτσι δήλωσε συμμετοχή στον πέμπτο κύκλο του GNTM.

Η Κατερίνα στις auditions του GNTM 5

Αυτό το βήμα που έκανε αποδείχτηκε σωστό, μιας και μετά τις auditions, το εντυπωσιακό ID Catwalk και το απαιτητικό Bootcamp κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για το σπίτι του διαγωνισμού μόδας του Star.

Δίπλα σε όλη αυτή τη προσπάθεια που κάνει έχει τον σύζυγό της, ο οποίος εμφανίστηκε στις auditions και δήλωσε μπροστά στους κριτές πως είναι υπερήφανος για εκείνη.

GNTM 5: Η Κατερίνα έχει τη θερμή υποστήριξη του συζύγου της

Μετά την είσοδό της στο σπίτι η Κατερίνα είναι πανέτοιμη να διεκδικήσει το έπαθλο και φυσικά τον τίτλο του «Next Top Model».

Το βιογραφικό της 27χρονης Κατερίνας του GNTM 5

• Έχει καταγωγή από τα Ιωάννινα.

• Είναι παντρεμένη και μανούλα δύο παιδιών.

• Έχει σπουδές στη Φιλολογία, ενώ έχει τελειώσει και αισθητική.

• Η Κατερίνα τελευταία 8 χρόνια εργάζεται ως make-up artist.

To «πάθος» της Κατερίνας με το modelling ξεκίνησε από όταν ήταν μαθήτρια Λυκείου, αλλά η ζωή τα έφερε έτσι ώστε να μην μπορέσει να ασχοληθεί νωρίτερα με αυτό που αγαπά.

Ποτέ όμως δεν είναι αργά και τώρα η Κατερίνα ζει το όνειρό της μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM 5. Άλλωστε motto της διαγωνιζόμενης είναι το: «If you can dream it you can do it», δηλαδή, «Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις».

